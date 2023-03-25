〈能源盤後〉對歐洲銀行擔憂加劇 原油收低 收斂本周漲幅

由於對美國和歐洲銀行業的擔憂情緒再起，重燃市場對信貸緊縮和經濟衰退的擔憂，原油期貨價格周五 (24 日) 收低，吐回本周一部份漲幅。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 70 美分或 1%，收於每桶 69.26 美元，但本周仍收高 3.5%。

5 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 92 美分或 1.2%，​​收每桶 74.99 美元，但本周仍收高 2.8%。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.5885 美元，本周收高 3.5%。

4 月交割的熱燃油期貨價格小幅上漲 0.4%，收每加侖 2.6952 美元，本周收高 0.6%。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 2.216 美元，本周收低 5.2%。

市場驅動力

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場有一些預期主要央行將暫停升息，但這並非經濟得到緩解。升息對銀行業的衝擊在過去幾周已浮現，但對經濟的全面影響尚未顯現。

目前大眾普遍感覺「全球經濟活動將因升息而放緩，這應會挫傷原油需求」。

由於德意志銀行在歐洲交易股價大跌，且同意收購瑞信的瑞銀 (UBS-US) 也同樣收低，周五市場重新聚焦對美歐銀行業的擔憂。

SPI 資產管理公司管理人 Stephen Innes 周五評論，石油市場目前最大的風險是信貸收緊，因這恐負面衝擊全球石油需求。

上周原油價格大幅下跌至 15 個月低點，係因本月初加州矽谷銀行倒閉後，市場對銀行業健康狀況的擔憂加劇。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，油價在相當程度上受到市場動盪的下行拉力，雖然能夠在短時間內回升，但每桶 77 美元的 Brent 原油價格仍較年初便宜 10%。「這一方面歸因於風險厭惡情緒仍然高漲，另一方面歸因於供應高得令人意外。」

然而，Innes 表示，雖然全球銀行業爆發危機，但「我們認為這對供應或需求的影響相對有限。」

Innes 認為，就目前的市場情況而言，若石油輸出國組織 (OPEC) 堅持生產路徑，油價將看漲。隨著美元走軟得以讓中國基本面更良好顯現，「我們最終與高盛達成一致，也就是我們現在認為全球石油供應最快 6 月就可能出現小量不足。」

德國商銀的 Lambrecht 指出，中國製造業若有任何進一步改善，都可能提振經濟樂觀情緒。

Lambrecht 寫道，供應方面，交易員主要關注俄羅斯，因為該國 3 月宣布每日減產 50 萬桶，這點可能會得到初步數據的證實，儘管產量水準最終仍高於預期。

與此同時，美國能源部長 Jennifer Granholm 周四表示，美國回填戰略石油儲備 (SPR) 可能需要數年的時間，一些分析師認為，該消息打壓了原油價格。

「我們今年趕不上利用原油低價期了」Granholm 說。

美政府去年宣布緊急出售 1.8 億桶 SPR 原油以期拉低汽油價格，並表示待油價降至每桶 70 美元左右時回補 SPR。