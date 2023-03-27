盤中速報 - 雙鴻(3324)股價拉至漲停，漲停價213.5元，成交7,338張

雙鴻(3324-TW)27日11:40上漲19元，股價漲停報213.5元，委買6張、委賣4張，成交7,338張。
主要業務為散熱模組。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日上漲3.47%。
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲21.18%，櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,518 張
- 外資買賣超：+3,146 張
- 投信買賣超：+1,039 張
- 自營商買賣超：+333 張
- 融資增減：-162 張
- 融券增減：-662 張
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