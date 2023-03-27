和泰豐田北備中心落成啟用 目標成國內物流業標竿

和泰車 (2207-TW) 旗下子公司和泰豐田物料運搬公司 (以下簡稱和泰豐田) 位於桃園的北區營運暨整備中心全新落成，和泰豐田董事長黃志誠指出，適逢和泰豐田成立 20 周年，北備中心啟用後，目標成為國內物流業的模範標竿。

和泰豐田北備中心總面積 1281 坪，可大幅提升設備維修效率、縮短客戶 50% 等待時間，同時提供原廠中古車、展示空間兩大全新服務。

黃志誠說明，和泰豐田成立後第一個十年，專注堆高機本業，立下產業標竿，並將業務拓展至海外市場，而第二個十年，跨入新領域，推動倉儲物流服務，並將立鏢分揀系統導入台灣。

展望未來，黃志誠強調，將持續朝減輕客戶負擔的宗旨邁進，提供更高品質的商品和服務體驗，目標成為國內物流業的模範標竿。

和泰豐田北備中心落成後，維修效率提升，客戶等待時間可比過去省下一半時間，其次，全新啟用的中古車整備中心可平實價格但更高品質的原廠中古車，第三，規劃兩大展示空間，方便客戶近距離觀賞產品。

同時，北備中心展示自動化料箱機器人、機械手臂及自動分揀系統以達成補貨、供貨及分揀自動化，並運用 RFID 的快速讀取特性，完成高效庫存管理等模擬物流中心出貨作業流程。

另外，和泰豐田也響應集團和原廠目標，期望於 2050 年達到碳中和，北備中心設有太陽能板，年發電量 226Mwh，相當於公司一年 1/10 的碳排量，並將陸續汰換現有服務車，改採能耗更好的車款。