數字科技去年獲利創高 EPS 13.12元 全年配股息10元

數字科技 (5287-TW) 去 (2022) 年稅後純益 6.65 億元，年增逾 8%，並創歷年新高，每股純益(EPS)13.12 元，董事會通過 2022 下半年度配發現金股利 4.5 元、股票股利 1 元，加上上半年度配發現金股利 4.5 元，全年每股共發放股息 10 元，下半年配息率達 82%。

數字科技去年合併營收 19.58 億元，年增 16%，營業利益 7.58 億元，年增 7%，稅後純益 6.65 億元，年增 8.66%，EPS 13.12 元，反映旗下各平台不斷優化客戶端的使用體驗，提升各領域的市占率、影響力。

其中，591 房屋和 8891 汽車去年營收年增率分別為 23%、19%，數字科技說明，，591 房屋新增提高曝光率的加值收費方式，帶動刊登業務量增長，而 8891 汽車則受惠車用晶片和部分零件因疫情造成缺貨潮，車主將目光轉往中古市場，中古車市熱絡。

591 房屋交易去年營收占數字科技總營收比重為 65%，8591 寶物交易營收占 19%，8891 汽車交易占 9%，518 熊班暨人力平台營收占 7%。

而今年前 2 月 591 房屋平台上社區找房每日活躍用戶突破 20 萬人，瀏覽量年增 23%。

展望今年，數字科技強調，持續致力打造生活服務資訊生態圈，總會員人數累積逾 1400 萬人，隨著民生消費需求築底回溫，且旗下各平台啟動收費，中長期營運穩健。