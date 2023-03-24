美國2月核心資本財訂單成長0.2% 1月數據遭大幅下修

2 月美國製造的主要資本財新訂單意外增加，但上月的數據被大幅下修，代表企業設備支出在第 1 季可能難以反彈。

美國商務部周五 (24 日) 表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單上個月成長 0.2%。飛機是備受密切關注的企業支出代表。

1 月數據被下修，核心資本財訂單成長 0.3%，由前值 0.8% 下修。經濟學家之前預測核心資本財訂單保持不變。

2 月核心資本財訂單同比成長 4.3%。該數據未經通貨膨脹進行調整。

該報告與區域 Fed 工廠調查一致，顯示今年至今為止商業信心仍然低迷。占美國經濟 11.3% 的製造業已連續兩季收縮，原因是借貸成本上升，削弱了通常以信貸方式購買的商品需求。

支出也正從商品轉向服務，而美元之前的升值和全球成長乏力正在抑制出口。庫存周期也在轉向，企業補貨速度放緩。

兩家地區性銀行倒閉後，近期金融狀況收緊給需求前景蒙上陰影。一般預計，銀行因此而收緊貸款標準可能會減少家庭和企業獲得信貸的機會。

Fed 本周將基準隔夜利率調升 0.25 個百分點，但表示即將暫停進一步提高借貸成本，以應對近期金融市場的壓力。

電氣設備、電器和零件、金屬製品以及初級金屬的訂單有所增加。但電腦和電子產品訂單下降，機械訂單下降。

核心資本財出貨量在 1 月成長 0.9% 後在 2 月維持不變。核心資本財出貨量用於計算國內生產總值 (GDP) 中的設備支出。

企業設備支出在第 4 季收縮，有助於將 GDP 成長率限制在 2.7% 的年率。第 3 季經濟成長 3.2%。

從烤麵包機到飛機等可使用 3 年以上時間的產品訂單在 2 月下降了 1.0%。這些所謂的耐久財訂單在 1 月時下降 5.0%。

繼 1 月暴跌 56.3% 之後，上月耐久財訂單的下跌主受波動較大的民用飛機類別下降 6.6% 的拖累。波音公司在其官網上報告，它 2 月僅收到 5 架飛機訂單，比 1 月的 55 架大幅下降。

運輸設備訂單繼 1 月暴跌 14.0% 後下降 2.8%。機動車輛訂單下降 0.9%。

製造商未完成訂單在 1 月持平後下降 0.1%，這對工廠生產來說不是好兆頭。工廠庫存反彈 0.2%。