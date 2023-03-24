全球富豪爭奪戰 香港家族辦公室新政出爐

香港家族辦公室新政出爐，香港政府周五（24 日）提出發展家族辦公室八大措施，力圖進一步增強對超高淨值人群的吸引力，鞏固全球家族辦公室樞紐地位。

據《華爾街見聞》報導，「裕澤香江」高峰論壇周五於香港故宮文化博物館登場，全球各地超過 100 位家族決策者及其專業團隊與會，港府在論壇上發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，提出締造更具競爭力的環境，讓全球家族辦公室和資產擁有人的業務在香港蓬勃發展。

港府表示，將透過以下八項舉措，增強香港對全球家族辦公室的吸引力：

1. 新「資本投資者入境計畫」

以原有的「資本投資者入境計畫」為基礎，我們建議計劃的投資範疇，包括在香港上市的股票；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計畫。除了以港幣計價的資產，我們亦會考慮以人民幣計價的資產。

2. 稅額減免

如果立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免。

3. 便利市場措施

證監會最近發表了簡易參考指南，以釐清有關發牌要求的常見問題，其中有專為家族辦公室而設的指引。證監會發牌科亦已設立專責溝通渠道，透過電郵及電話處理家族辦公室的查詢。在適當保障投資人前提下，監管機關將根據風險為本原則，簡化仲介機構對頂級客戶或超高資產淨值個人客戶的合適性評估和揭露流程。

4. 香港財富傳承學院

政府會資助成立全新香港財富傳承學院，該學院將在香港金融發展局架構下成立，並由業界組織、專業服務提供者、大學、投資推廣署 FamilyOfficeHK 專責團隊等合作夥伴支持。學院會為行業從業人員和財富繼承者提供人才培訓服務。

5. 機場藝術品貯存設施

香港機場管理局正積極研究於「機場城市」發展項目下，在香港國際機場設立藝術與珍品的貯存、展覽及鑑賞設施，讓全球家族辦公室在香港日益興旺的藝術生態圈中受惠。

6. 慈善中心

我們的目標是把香港發展成慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香港、中國以至世界受惠。我們會調整慈善團體申請獲豁免繳稅的程序。稅務局會編制標準表格，便利遞交申請及簡化處理程序，並就申請人擬訂規管文書提供進一步指引，以便他們就慈善宗旨提出明確陳述。

7. 推廣署 FamilyOfficeHK 專責團隊

為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，FamilyOfficeHK 專責團隊會擴大職能，提供協調財富擁有人推展慈善業務等服務。

8. 新家族辦公室服務提供者網絡

投資推廣署 FamilyOfficeHK 專責團隊將會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員來自向家族辦公室提供全面服務的機構，包括私人銀行、會計和律師事務所、信托等專業服務公司。該網絡會提供雙向渠道，讓政府和業界溝通最新政策動向。

香港財政司司長陳茂波表示：「政策宣言展示了我們把香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐的決心。家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大我們的金融市場以及資產和財富管理業，並推動香港的金融和專業服務、創科、綠色、以及文化藝術以至慈善事業的持續發展，增強香港的發展動能。」

為了增強香港資產及財富管理業的競爭力，吸引更多家族辦公室來香港落地和經營，港府近期增強和新加坡爭奪富豪的力道。此次港府推出家族辦公室新政，再度展現港府的決心。