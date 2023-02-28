歷時945天 香港3月1日起全面取消口罩令

香港特首李家超周二宣布，周三 (3 月 1 日) 起全面取消口罩令，無論室內室外還是大眾交通工具都可不必戴口罩，至於醫院、養老院等高風險地點，負責人可透過行政指令要求職員和訪客佩戴口罩。

這代表身為金融中心的香港在歷經嚴格防疫三年多過後，終於全面取消口罩強制命令，盼能藉此吸引遊客和企業回到香港，並恢復正常生活。

李家超表示，取消口罩令基於以下考量：數據顯示香港疫情受控，沒有反彈跡象；香港建立廣泛且全面的防疫屏障；重點人群沒有爆發疫，如醫院及學校；病毒突變沒有壞消息；冬季流感和呼吸道感染已近尾聲，風險在可控制範圍，因此是適當時候取消口罩令。

他說：「從明天開始，我們將完全恢復正常。今年和明年，我們的重點將是經濟和發展。」

過去三年來，香港和澳門大部分時間都遵循清零政策，雖然香港從去年開始放寬嚴峻的防疫規定，但口罩令維持到現在，然而這逐漸與香港吸引遊客所做的努力背離：當局正在推動「你好，香港」活動，從周三開始發送超過 50 萬張機票。

澳門在 27 日已經撤銷戶外口罩令，唯獨進入醫療院所、養老院和搭乘公共運輸才須佩戴。香港最新政策則再寬鬆一些，取消了大眾運輸的強制佩戴規定。

香港學生仍須每天接受抗原快篩，不過根據當局上周宣布的時間表，同樣從周三起，中小學學生取消每日篩檢，托兒所則從 3 月 15 日取消。

中國內地居民在戶外已經不必戴口罩，但當局仍鼓勵民眾在機場和火車站的室內區域戴上口罩。

過去三年的孤立讓香港經濟和聲譽承受沉重壓力，去年全年經濟萎縮 3.5%，為四年來第三度萎縮，而其人口在 2002 年為止的三年間，淨流出 18.7 萬人。

香港中小企業協會會長說：「至少現在遊客不用擔心上街不戴口罩會被罰款。」