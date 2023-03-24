盤中速報 - 正崴(2392)急拉3.26%報42.85元，成交4,963張

正崴(2392-TW)近5分K漲速3.26%，24日10:42報42.85元，成交4,963張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

正崴(2392-TW)近5日股價上漲4.57%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.08%。台灣加權指數上漲4.22%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+165 張
  • 外資買賣超：+52 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+111 張
  • 融資增減：+64 張
  • 融券增減：+1 張

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