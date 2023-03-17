盤中速報 - 正崴(2392)急拉2.06%報39.7元，成交780張

正崴(2392-TW)近5分K漲速2.06%，17日11:41報39.7元，成交780張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正崴(2392-TW)近5日股價下跌4.96%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.5%。台灣加權指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,029 張
- 外資買賣超：-517 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-512 張
- 融資增減：-87 張
- 融券增減：-4 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.83%
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原投組報酬率
+22.53%
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投組標的成分
40%
2471
20%
3056
20%
2453
10%
2457
10%