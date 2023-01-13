〈億光日亞化爭訟〉德國法院確認WOFI專利侵權 日亞化稱再奪一勝

德國法院確認億光子公司WOFI專利侵權 日亞化稱再奪一勝（圖：AFP）
德國法院確認億光子公司WOFI專利侵權 日亞化稱再奪一勝（圖：AFP）

日亞化與億光 (2393-TW) 專利戰纏訟多年，日亞化今 (13) 日指出，經過德國法院確認，億光子公司 WOFI 確實侵害日亞化 YAG 專利，在這波專利戰中再次取得勝利。

德國地方法院去年 10 月底因億光子公司 WOFI 侵害日亞化 YAG 專利，要求 WOFI 賠償 322.5 萬歐元予日亞化。

億光當時指出，子公司 WOFI 將依法提起上訴，指稱日亞化歐洲 YAG 專利 EP936682 (德國 YAG 專利 DE69702929) 已在 2017 年 7 月 29 日期滿失效，對億光及 WOFI 現有產品沒有影響。

日亞化隨後在去年 12 月中旬向該法院就此專利侵權訴訟作出判決，法院確認 WOFI 多個白光 LED 產品侵害日亞化 YAG 專利，且也通過一審判決肯認。日亞化指出，此次判決是日亞於短時間內在德國法院對 WOFI 專利戰取得的再次勝利。

WOFI 為德國照明產品製造商，是 LED 大廠億光德國子公司。不過，億光去年 8 月已宣布由於營運不佳連續虧損，加上俄烏戰爭歐洲通膨高漲，德國消費者信心衰退，經濟情勢不佳，將暫停辦理  2200 萬歐元的增資案，WOFI 也將進行清算。

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