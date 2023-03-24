盤中速報 - 智原(3035)急拉2.86%報215.5元，成交16,528張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.86%，24日09:23報215.5元，成交16,528張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.92%。台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,291 張
- 外資買賣超：+4,782 張
- 投信買賣超：-130 張
- 自營商買賣超：+639 張
- 融資增減：+1,048 張
- 融券增減：-1,304 張
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