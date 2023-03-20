27款進口遊戲獲中國當局批准 騰訊、網易在列

中國國家新聞出版署周一（20 日）公布今年 3 月進口網路遊戲審批名單，共 27 款遊戲獲批，其中騰訊控股 (0070-HK)、網易 (9999-HK)(NTES-US) 和 B 站 (BILI-US)（嗶哩嗶哩、Bilibili）都入列。

根據中國當局周一公布的名單顯示，B 站營運的《閃耀！優俊少女》（原《賽馬娘》）、網易營運的《勁舞團：全民派對》、騰訊《莊園合合》以及《妖精的尾巴：激鬥》、《庫洛魔法使：回憶鑰匙》等遊戲獲得版號。

不過，3 月公布的批號數量較上月有所下降，今年 1 月共有 88 款遊戲獲批，2 月則有 87 款。

最近獲得中國當局頒發許可證的第二批外國網路遊戲，距該監管機構去年 12 月的首次批准僅 3 個月。由於中國對網路遊戲的打擊，外國遊戲的審批程序在 2021 年至 2022 年間暫停了 18 個月。

外媒報導指出，去年對 12 月進口遊戲的批准意味著中國對遊戲產業的打擊結束，該產業的打擊始於 2021 年 8 月，當時監管機構暫停遊戲審批流程，隨後監管機構在 2022 年 4 月首次恢復向國產遊戲頒發許可證。

值得注意的是，心動網路 (2400-HK) 分別獲得兩款名為 Gorogoa 和 Wizard of Legend 的手遊許可證；另外還有《 Fairy Tale: Fighting》與《妖怪手錶 4》也獲發遊戲版號。

易觀國際高級分析師廖旭華表示，目前遊戲行業預期正在逐漸落實。他說：「隨著監管工作目標基本達成，之後版號審批和發放會逐漸穩定，對遊戲行業的嚴管可能暫告一段落。但是，無論是進口版號還是國產版號，目前也不能對節奏和數量做預測，保持理性。」

同時，DataEye 研究院表示：「一般而言，進口版號一年只發一次。雖然今天這次進口版號數量較少，但是 3 個月內再發進口版號，讓我們不由得期待今年或許會發不止一次進口版號。審核仍然較嚴，每次預計不多。不過，這背後顯示出遊戲版號對於互聯網經濟的提振作用，還是有目共睹和毋庸置疑的。」

此外，DataEye 研究院稱，本次進口版號有大量 IP 類遊戲或重磅知名遊戲，關聯的也是騰訊、網易、B 站、心動網路等，這對於這些上市公司是利多。