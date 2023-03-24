〈能源盤後〉交易員衡量經濟衰退前景 原油逆轉收低

在美國聯準會 (Fed) 宣布升息並暗示今年至少還有一次升息後，交易員衡量經濟衰退前景，原油期貨價格經歷連 3 日上漲後，周四 (23 日) 後收低。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 94 美分或 1.3%，收於每桶 69.96 美元。

近月 WTI 期貨價格周三為連續第三日上漲，達每桶 70.90 美元，為自 3 月 14 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 78 美分或 1%，​​收每桶 75.91 美元，Brent 原油期貨價格周三也創 3 月 14 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.6059 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.6847 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.8%，收每百萬 Btu 2.154 美元。

市場驅動力

原油期貨價格周四回吐早盤漲幅後收低，但本週迄今仍走高。

Sevens Report Research 周四分析報告指出，上周原油市場變為超賣，期貨跌至關鍵支撐價位，也是接近每桶 66 美元的關鍵下行技術目標。

周三能源資訊署 (EIA) 的庫存數據看漲，加上 Fed 的利率聲明被視為軟化、溫和，支撐原油期貨收高。

由於擔心銀行業的動盪，原油期貨價格上周摔至 15 個月低點，但該擔憂情緒減緩後，本周油價反彈。

然而，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，銀行是原油主要驅動力，且事實上是周四所有風險資產的驅動力。在 3 月初發生 2008 年以來最大規模的銀行倒閉事件後，投資者對金融系統的信心流失，並令人擔憂另一場危機恐即將到來。

「短期內 WTI 有可能繼續反彈至每桶 70 多美元中段價位，但從長期來看，能源行業仍存在普遍看跌風險。」Tyler Richey 說。

美官方周四公布的數據顯示，上周請領失業救濟金人數降至 19.1 萬人，為 3 周來最低，表明勞動力市場依然強勁。

即便如此，上周初請失業金人數或實際申領人數 (未經季調) 與去年同期相比，高出許多。

天然氣期貨價格延續周三下跌 7.5% 的走勢，持續收低。

EIA 周四報告指出，上周 (3/17 止) 美國天然氣供應量減少 720 億立方英呎，貼近分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期上周美國天然氣供應量減少 710 億立方英呎。