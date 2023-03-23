盤後速報 - 義隆(2458)下週(3月30日)除息3.07元，預估參考價101.43元

義隆(2458-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.07元。
以今日(3月23日)收盤價104.50元計算，預估參考價為101.43元，息值合計為3.07元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器。八位元精簡指令微控制器,特定用途積體電硌。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲2.46%，台灣加權指數上漲2.42%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/30
|104.50
|3.06926
|2.94%
|0.0
|2022/07/07
|120.0
|13.8117
|11.51%
|0.0
|2021/07/22
|193.0
|9.0
|4.66%
|0.0
|2020/06/15
|126.5
|6.5
|5.14%
|0.0
|2019/08/12
|79.5
|5.0
|6.29%
|0.0
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