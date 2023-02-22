〈義隆法說〉筆電庫存去化露曙光 Q1營收估季增12-22%

〈義隆法說〉筆電庫存去化露曙光 Q1營收估季增12-22%。(圖:AFP)
〈義隆法說〉筆電庫存去化露曙光 Q1營收估季增12-22%。(圖:AFP)

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (22) 日召開法說會，公司指出，目前筆電庫存去化已接近尾聲，也看到小部分急單，預期去年第四季是營運谷底，首季營收可望較上季成長，法人估，義隆首季營收季增 12-22%。

法人預估，義隆首季營收約 22-24 億元，季增 12-22%，年減 41-46%，毛利率 43-45%，營益率 10-15%；由於義隆去年 11 月才解除與晶圓廠長約，在高價晶圓成本持續影響下，加上晶圓夥伴今年再度漲價及市場競爭等因素，毛利率持續下滑，不過因費用率降低及不再有長約違約金，營益率也將回升。

細分產品線，義隆看好，第一季包括觸控板、觸控螢幕、指紋辨識三大產品線都可望較上季增長，MCU、小紅點 (Pointstick) 則較上季下滑，由於前三大產品線合計佔公司營收高達 7-8 成，隨著相關業績回神，公司營運也跟著回溫。

義隆補充，去年上下半年營收比重分布約七比三，今年期望是四比六，儘管目前客戶訂單能見度仍不高，但彙整客戶訊息來看，第二季營運可望優於第一季，上半年呈現逐季揚。

展望全年，義隆坦言，目前看起來的確是個考驗，但去年表現比較差的觸控螢幕、指紋辨識今年都會好轉，其中，觸控螢幕受惠內嵌式技術有進展，加上高單價 MOC 滲透率提升，皆有助公司營運，至於 MCU 因與中國消費市場較為連動，預期會比較辛苦。

另外，義隆去年毛利率 45.9%，不過，義隆認為，儘管目前情況有好轉，但景氣尚未完全復甦，加上晶圓成本等因素，估毛利率會低於去年，期望維持在 43-46%。

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