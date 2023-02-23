盤中速報 - 義隆(2458)急跌-2.19%報111.5元，成交1,694張

義隆(2458-TW)近5分K跌速2.19%，23日09:09報111.5元，成交1,694張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
義隆(2458-TW)近5日股價上漲4.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-438 張
- 外資買賣超：+321 張
- 投信買賣超：-888 張
- 自營商買賣超：+129 張
- 融資增減：-122 張
- 融券增減：+37 張
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原投組報酬率
+11.13%
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投組標的成分
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3027
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1342
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