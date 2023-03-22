盤中速報 - 毅嘉(2402)股價大漲至26.1元，漲幅達7.19%

毅嘉(2402-TW)22日09:13股價上漲1.75元，報26.1元，漲幅7.19%，成交23,609張。
毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。
近5日股價上漲17.63%，台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+727 張
- 外資買賣超：+727 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,779 張
- 融券增減：+452 張
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