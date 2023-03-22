盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.53%報26.35元，成交31,447張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.53%，22日09:19報26.35元，成交31,447張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲17.63%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.71%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+727 張
  • 外資買賣超：+727 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+2,779 張
  • 融券增減：+452 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.51%

$13,051

原投組報酬率

+21.28%

$12,128

投組標的成分

  • 40%

    系微

    6231

  • 20%

    雙鴻

    3324

  • 20%

    永冠-KY

    1589

  • 10%

    旺矽

    6223

  • 10%

    施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞