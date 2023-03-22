盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.53%報26.35元，成交31,447張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.53%，22日09:19報26.35元，成交31,447張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲17.63%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.71%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+727 張
- 外資買賣超：+727 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,779 張
- 融券增減：+452 張
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+30.51%
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原投組報酬率
+21.28%
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投組標的成分
40%
6231
20%
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20%
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