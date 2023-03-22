〈財報〉騰訊上季業績回暖 淨利恢復兩位數成長

騰訊周三（22 日）公布 2022 會計年度第四季與全年財報，受遊戲營收與雲端業務拖累，上季營收僅年增 1%，不過扭轉去年連續兩季衰退頹勢，為去年第二季以來首次實現正成長。另外，由於廣告、海外市場海外業務表現強勁，騰訊上季淨利潤恢復兩位數成長。

財報顯示，騰訊去年第四季（截至去年 12/31）營收成長 1% 至人民幣 1,449.5 億元（以下單位皆同），基本符合市場預期的 1,445 億元，為去年第二季以來首次實現正成長，季增 3%；經調整後淨利報 297.1 億元，季減 18%，雖低於市場預期的 308.4 億元，但年增 19%，為自 2021 年第三季以來首度恢復兩位數成長。

去年全年來看，騰訊去年營收年減 1% 至 5,545.5 億元，低於華爾街分析師預估的 5,551.5 億元，首次出現下滑；淨損 161.3 億元，較 2021 年的 164.4 億元略有收窄；經調整後淨利報 1,156.5 億元，年減 7%。

有市場分析指出，騰訊去年全年營收首次出現下滑，主要是由於疫情導致的中國經濟成長放緩與長期的監管打壓造成損失所致。

騰訊 Q4 按業務劃分營收：

增值服務營收年減 2% 至 704 億元，略高於市場預期的 701.5 億元

網路廣告營收年增 15% 至 246.6 億元，遠超市場預期地 220.7 億元

金融科技及企業服務年減 1% 至 472.4 億元，連續 7 季占總營收比率逾 30%

國際市場遊戲營收年增 5% 至 139 億元

中國市場遊戲營收年減 6% 至 279 億元

不過整體來看，騰訊財報還是有不少亮點，第四季國際市場遊戲營收貢獻遊戲總收入的 33%、To B（金融科技與企業服務）成為該公司收入增長的新引擎，是其營收貢獻最大的業務板塊之一。

另外，微信及 WECHAT 的月活躍帳戶高達 13.1 億，微信總使用時長於 2022 年間持續增長，小程式和視頻號使用時長分別為上年同期的兩倍和三倍，均超過朋友圈使用時長。

騰訊在聲明中表示，公司今年有望繼續受惠宏觀經濟回暖加速復甦，目前正在投資人工智慧與雲端基礎設施，擁抱基礎模型的趨勢，盼提升現有產品服務並探索推出新產品。

公告指出，劉熾平是根據公司章程細則輪值退任，並稱此舉可以區分董事會與管理層職責，並提升非執行董事及女性董事於董事會的占比，以完善公司整體管治架構。

騰訊 (0700-HK) 周三香港股價上漲 1.05%，收每股 347.20 港元。