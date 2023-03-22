鉅亨投資雷達》瑞信AT1歸零，市場不理性恐慌？

訊息快遞：

瑞士信貸爆發財務危機後，儘管瑞士央行表示將提供流動性援助，瑞士銀行也宣佈正式收購瑞信，但後續影響持續發酵。瑞信的額外一級資本債券（AT1）一夜歸零，歐洲其他銀行所發行的 AT1 債券也連帶受到影響。市場是否過度恐慌？投資人又該怎麼辦？

鉅亨買基金觀點：

1. 先了解 AT1 到底是什麼？

自 2008 年的金融海嘯後，為了防止金融部門的危機再次蔓延，銀行因應監管機構的要求，發行額外一級資本債券（Additional Tier 1 Capital Bonds , AT1）來建立吸收損失的緩衝區。就好像一台汽車的潰縮區，受到撞擊時消耗力道來達到緩衝的作用；也可以理解為當銀行狀況出問題時，AT1 及股票都會成為率先受到衝擊的最前線。那既然 AT1 的求償順位這麼後面，為什麼投資人還願意購買？因為大家普遍認為銀行很安全、不會倒，且它提供比一般債券更高的利率、足以吸引投資人的高報酬。

2. 為何這次瑞信 AT1 秒變壁紙？

一般而言，債券持有人的清償順序應高於股東，因此大部分傳統的 AT1 債券是當銀行倒閉清算、股東權益全部賠光後，AT1 才有可能減記為零。但，瑞信比較特別！瑞信在 AT1 契約條款中表示，當監管機構認為銀行無法持續經營且資本金不足時，AT1 可以直接減記為零，也因此瑞信這次在還保有部分股東權益的情況下， AT1 優先被全額減記，使持有人被迫承擔銀行破產的虧損，也連帶影響到歐洲其他銀行的 AT1 陷入拋售潮。但歐洲大部分 AT1 債券的清償順序與瑞士不同，普通股權仍然是最先吸收損失的工具，因此持有歐洲其他銀行 AT1 債券的投資人不需過度擔心。

3. 危機已化解，不需過度恐慌

大多數投資人不大會直接購買 AT1 債券，因此大家也會擔心，這次事件是否會從機構法人轉嫁到共同基金的持有人身上呢？我們針對各大基金公司持有的 AT1 債券的占比發現，絕大部分基金的持有比重為零，僅有少數的基金曝險部位小於 2%。因此，一般共同基金的持有人的確不需要過度恐慌，且這件事目前對整個金融體系以及全球市場的傷害不大，波及到瑞士以外的其他歐洲國家的機率也非常小。

投資策略：投資要分散，降低踩雷機率

我們仍然建議資產不要過度集中，比起直接購買可能一夜歸零的海外債券，更應該投資分散在上百、上千檔股債的共同基金，來避免單一市場的波動風險。從這次的瑞信事件也可以發現，就算你踩到 AT1 歸零的雷，只要基金投資標的夠分散，對淨值的影響也不會太大。

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