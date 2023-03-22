鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至61.3元，預估目標價為1024.99元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由61.64元下修至61.3元，其中最高估值68.43元，最低估值43.1元，預估目標價為1024.99元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 68.43 82.55 76.57
最低值 43.1 53.01 76.57
平均值 59.65 69.03 76.57
中位數 61.3 68.89 76.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 32,887,000 37,185,200 32,503,400
最低值 24,816,000 28,400,000 32,503,400
平均值 29,767,250 32,949,960 32,503,400
中位數 30,565,410 33,122,590 32,503,400

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 33.32 26.41 20.11 17.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		 21,391,917 17,291,332 15,088,872 13,311,518

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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