鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至61.3元，預估目標價為1024.99元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由61.64元下修至61.3元，其中最高估值68.43元，最低估值43.1元，預估目標價為1024.99元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|68.43
|82.55
|76.57
|最低值
|43.1
|53.01
|76.57
|平均值
|59.65
|69.03
|76.57
|中位數
|61.3
|68.89
|76.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,887,000
|37,185,200
|32,503,400
|最低值
|24,816,000
|28,400,000
|32,503,400
|平均值
|29,767,250
|32,949,960
|32,503,400
|中位數
|30,565,410
|33,122,590
|32,503,400
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33.32
|26.41
|20.11
|17.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
|13,311,518
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3533/financials/ratios
最新相關新聞
- 電子吹響反攻號角 台股漲247點收15760點 台積電貢獻130漲點
- IGBT缺貨 這族群未來上漲潛力無窮
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至62.2元，預估目標價為1010.06元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至63.01元，預估目標價為1015元
- ChatGPT 將帶動那些股爆漲?
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。