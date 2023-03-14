鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至62.2元，預估目標價為1010.06元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由62.7元下修至62.2元，其中最高估值68.43元，最低估值52.41元，預估目標價為1010.06元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 68.43 76.57
最低值 52.41 63.02
平均值 61.8 69.02
中位數 62.2 69.19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 32,887,000 37,185,204.4
最低值 29,312,876.28 32,009,401.7
平均值 30,949,740.64 34,229,718.06
中位數 30,803,000 33,757,605.62

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 33.32 26.41 20.11 17.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		 21,391,917 17,291,332 15,088,872 13,311,518

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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