鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至62.2元，預估目標價為1010.06元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由62.7元下修至62.2元，其中最高估值68.43元，最低估值52.41元，預估目標價為1010.06元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|68.43
|76.57
|最低值
|52.41
|63.02
|平均值
|61.8
|69.02
|中位數
|62.2
|69.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|32,887,000
|37,185,204.4
|最低值
|29,312,876.28
|32,009,401.7
|平均值
|30,949,740.64
|34,229,718.06
|中位數
|30,803,000
|33,757,605.62
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33.32
|26.41
|20.11
|17.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
|13,311,518
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。