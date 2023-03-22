基金開箱文》瑞銀中國精選，紅牌基金王者回歸？

受到中國先前嚴厲的清零防疫政策、房地產的爛尾樓風暴以及美中關係變化影響，中國股市深受其害。但這樣的情形在近期出現轉變，自中國推出各項刺激政策與支持計劃，加上最關鍵的防疫解封，樂觀投資情緒重燃投資人對中國股市的熱情。瑞銀中國精選一向是這類類別中的紅牌，到底這檔基金厲害在哪裡？在現在的時空下，還值得信任嗎？

1. 投資策略具特色、經理團隊實力經驗證

在基金產業配置上，相比於更多元分散在各個產業的同類平均，瑞銀中國精選聚焦在經濟重啟以及政策支持利多的金融、通訊、房地產類股。另外，在投資這種波動較大的市場時，風險管理是非常重要的，瑞銀中國精選在極端的狀況下，可以保持較彈性的調整空間，將現金部位提高到近 20% 以減少傷害；而近期市場情緒回升，這檔基金將現金部位降至 5% 以下，在投資機會浮現時勇敢入市。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/2/28，以美元計算。同類為理柏環球分類中國股票之主級別基金，基金為瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)（本基金配息來源可能為本金），基金成立日為 1996/11/15，基金轉型日為 2010 年 7 月 16 日，成立至今起算日為 2010 年 7 月 19 日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

透過下圖也可以看到，這檔基金的股價淨值比與本益比皆大幅低於同類平均，可看出瑞銀中國精選透過積極主動管理，挑選出受惠於中國結構性改革、在指數裡價值相對被低估的產業，再由經理團隊透過基本面分析找出有投資潛力的公司，打造具有高度信心的投資組合。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/2/28，以美元計算。同類為理柏環球分類中國股票之主級別基金，基金為瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)（本基金配息來源可能為本金），基金成立日為 1996/11/15，基金轉型日為 2010 年 7 月 16 日，成立至今起算日為 2010 年 7 月 19 日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 具備強勢上漲能力

儘管瑞銀中國精選的管理費用相對較高（1.87%，同類平均為 1.83%），但因其高度紀律管理的主動選股流程，讓這檔基金具備更優異的上漲能力，也讓較高管理費看起來變得較為合理。下圖的橫軸為上漲獲利比率（市場上漲時，該基金一同上漲幅度）、縱軸為下跌防禦比率（市場下跌時，該基金跟隨下跌比例），可看出這檔基金的上漲獲利能力在同類基金中數一數二，且若與上漲能力相似的基金相比，瑞銀中國精選展現更強的下跌防禦能力。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期為 2022/2/28-2023/2/28，以美元計算，基金為瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)（本基金配息來源可能為本金），基金成立日為 1996/11/15，基金轉型日為 2010 年 7 月 16 日，成立至今起算日為 2010 年 7 月 19 日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 績效有目共睹

瑞銀中國精選之所以可以在國人熱愛的中國股票基金行列中，抓住投資人的目光，最主要就是因為過去幾年優異的績效表現。如果以單年度來看的話，從下方第一張圖可以看到，在近 10 年中，瑞銀中國精選在大部分年度都能打敗同類平均。不僅如此，如果以累積報酬率來看，從下方第二張圖可以看到，自基金 2010 年轉型以來，瑞銀中國精選股票基金的累積報酬表現優於同類平均超過 50 個百分點，近十年的累積報酬率排名也奪下同類基金的冠軍。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/2/28，以美元計算。同類為理柏環球分類中國股票之主級別基金，基金為瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)（本基金配息來源可能為本金），基金成立日為 1996/11/15，基金轉型日為 2010 年 7 月 16 日，成立至今起算日為 2010 年 7 月 19 日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/2/28，以美元計算。同類為理柏環球分類中國股票之主級別基金，基金為瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)（本基金配息來源可能為本金），基金成立日為 1996/11/15，基金轉型日為 2010 年 7 月 16 日，成立至今起算日為 2010 年 7 月 19 日。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

投資情緒樂觀，選能捕捉上漲機會的中國股票基金

在中國利空出盡、投資市場情緒回升的環境之下，若要投資中國股市，因單一國家仍具風險與不確定性，建議選擇風險管理以及選股策略更嚴謹的基金。瑞銀中國精選除了過去展現不錯的報酬表現之外，基金經理團隊獨到的看法和主動操作讓基金更具長期投資價值。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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