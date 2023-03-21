盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.0%報1225.0元，成交2,323張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2%，21日09:43報1225.0元，成交2,323張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲24.75%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.08%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,700 張
- 外資買賣超：+1,582 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：+130 張
- 融資增減：-317 張
- 融券增減：+207 張
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