保勝光學去年獲利創新高年增75% 每股純益達3.8元

光學鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 今 (20) 日公布最新財報，2022 年營收達 5.51 億元，創歷史次高，全年稅後純益 1.07 億元，創新高，年增 75.32%，每股純益 3.8 元，同時，今天保勝光學並決議 6 月 9 日召開股東會，會晤中將補選董事及獨立董事各一席。

保勝光學 2022 年第四季營收 1.56 億元，毛利率 35.19%，季減 5.57 個百分點，年減 2.84 個百分點，稅後純益 2095 萬元，季減 37.53%，年減 44.86%，每股 0.73 元。

保勝光學 2022 年營收 5.51 億元，毛利率 37.22%，年增 8.93 個百分點，稅後純益 1.07 億元，創新高，年增 75.32%，每股純益 3.8 元。

保勝光學預計今年開始切入檢測設備及半導體檢測設備，估營收也將較去年有雙位數成長。

保勝光學預計今年開始切入檢測設備及半導體檢測設備，估營收也將較去年有雙位數成長。

保勝光學主要從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭的設計、製造及銷售，產品應用於投影設備如電影院、家庭劇院等以及運動光學如賞鳥鏡、望遠鏡等，自動光學檢測設備及半導體檢測設備等不同領域。