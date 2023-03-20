製罐廠吉源-KY去年Q4營運轉盈 持續加碼投資改善生產效率

製罐廠吉源 - KY(8488-TW) 新增設廣東吉多寶第二條生產線，去 (2022) 年 6 月完成設置並進入量產，推升年產能到 15 億罐之後，加上市場的需求改變增加生產經濟規模，拉升去年第四季營運轉盈，公司並在 (20) 日通過加碼投資人民幣 5000 萬元 (新台幣 2.2 億元) 進一步提高廣東廠生產效率。

吉源 - KY 去年第四季營收 10.51 億元，毛利率 7.3%，季增 4.2 個百分點，年增 0.4 個百分點，稅後純益 1078 萬元，較上季轉盈，較前一年同期衰退 80.75%，每股純益 0.16 元。

吉源 - KY 去年全年營收 39.28 億元，毛利率 4%，年減 2.94 個百分點，稅後虧損 6835 萬元，較 2021 年由盈轉虧，每股虧損 1.01 元。

吉源 - KY 主管指出，隨著中國疫情趨緩，2022 下半年終端消費逐步復甦，而毛利率也在第四季馬口鐵及鋁錠等各式原物料價格逐步下降後，營業成本下降而使得毛利率較上季提高，單季稅後已轉虧為盈，加上現金流量控管得宜，第四季營業活動之淨現金流入 6624 萬元。

吉源 - KY 董事會今日也通過子公司廣東吉多寶產線設備提速資本支出案，預計投入約人民幣 5000 萬元，將可提高鋁罐產能及生產效率。而同時考量資金有效運用

展望未來，隨著中國疫情緩和不再有大規模封控措施影響下，各項原物料價格趨緩並有逐步下跌趨勢，在兩片式鋁罐市場仍呈現需求暢旺下，鋁罐第二條產線效益可望逐步顯現，未來吉源仍將持續透過產能優化、整合集團各廠區資源、提升技術及產品多元性，提升公司的市場競爭力。