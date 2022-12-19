吉源續擴充兩片罐產能 預期營收比重將逾50%

製罐廠吉源 - KY(8488-TW) 新增設廣東吉多寶第二條生產線， 6 月完成設置並進入量產，推升年產能到 15 億罐之後，加上市場的需求改變增加生產經濟規模，公司預計將有利於毛利率的走高，同時，預期在營收上二片罐比重將迅速超越馬口鐵罐。

吉源 - KY 統計，2022 年前三季營收爲 28.77 億元，其中，就吉源 - KY 的總體業務而言，二片罐營收比重已提升到 44%，馬口鐵罐則降為 54%，其他業務占 2%；吉源 - KY 今 (19) 日出席交易所的業績發表會指出，第二條生產線 6 月完成設置並進入量產後，預計後續還有擴產年產 3 億罐的規劃，預期在營收二片罐比重上將迅速超越馬口鐵罐。

同時，吉源 - KY 預估，擴產效益加上市場的需求改變增加生產經濟規模，預計將有利於帶動毛利率的走高。

吉源 - KY 指出，馬口鐵罐特性在於強度強，保質性佳，應用於粥品、咖啡、食品罐頭，而鋁製兩片罐特性在產速快，需充填氮氣，應用於涼性飲料，而目前市場趨勢上，鋁製兩片罐占上風，也開始運用在不加熱飲品上，加速取代馬口鐵罐，吉源 - KY 也因應市場需求在擴產兩片罐。

同時，吉源 - KY 也看好中國市場啤酒銷售的金屬罐化率由 26.3% 走高，追上歐美、日韓的 70-90% 罐化率同時，對於兩片罐的需求。

吉源 - KY2022 年前三季營收 28.77 億元，稅後虧損 7913 萬元，每股虧損 1.17 元，公司預期，中國大陸市場陸續解封之後，明年的市場物流障礙可望大幅降低，預計明年下半年可以見到業績的成長。