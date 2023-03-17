〈美股早盤〉對銀行業的擔憂揮之不去 道瓊早盤挫0.5%

由於投資者對第一共和銀行的前途仍存疑慮，美股主要指數週五 (14 日) 早盤偏弱，道瓊指數跌 0.54%，標普 500 指數跌 0.23%，那斯達克指數跌 0.08%，費半指數漲 0.64%。

週四，包括摩根大通和花旗集團在內的銀行聯合起來支持第一共和國。 儘管救援行動有助於提振市場情緒，但市場仍不缺少質疑之聲，認為這不足以挽救當前危機。

與此同時，美國銀行在最近一周從聯準會的兩個支持機制中，總共借入了 1648 億美元，這是矽谷銀行倒閉後融資壓力升級的跡象。

許多投資人本週都在政府債券等資產中尋求安全港，導致殖利率有時暴跌。這些事態發展也改變了對 Fed 將於 3 月 21 日至 22 日舉行的會議上做出下次利率決定的預期。

儘管面對銀行股動盪，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，他非常強烈地認為 Fed 應該在下周升息 1 碼。桑默斯認為，考量到通膨問題，這次的危機不足以構成 Fed 暫停升息的理由。暫停升息不僅有可能推高通膨預期，還會掀起消費者和企業的擔憂情緒，從而增加經濟衰退的可能性。

在美股動盪之際，加密貨幣持續大漲，比特幣升破 26000 美元大關，其他主要幣種也普遍大漲。油價回漲，但本週仍是今年以來表現最糟的一週。

截至台北時間週五 21 時許：

道瓊指數下跌 175.15 點或 0.54%，暫報 32071.40 點

那斯達克下跌 9.52 點或 0.08%，暫報 11707.75 點

標普 500 下跌 9.16 點或 0.23%，暫報 3951.12 點

費半上漲 19.79 點或 0.64%，暫報 3117.85 點

台積電 ADR 上漲 0.1% 至每股 89.39 美元

十年期美債殖利率下跌 10 個基點，至 3.48%

紐約輕原油下跌 1.1%， 至每桶 67.6 美元

布蘭特原油下跌 1.29 %，至每桶 73.74 美元

黃金上漲 0.9%，至每盎司 1958.10 美元

美元指數下跌 0.18%，至 104.23

焦點個股：

第一共和銀行 (FRC-US) 下跌 20.75%，至 27.16 美元

矽谷銀行 (SVB) 倒閉衝擊全球市場，第一共和銀行 (First Republic) 恐成下一個受害的銀行，所幸美國 11 家大型銀行「拆彈」部隊週四 (16 日) 出手相助，注入 300 億美元。

在拜登政府推動之下，美國 11 家大型銀行週四宣布注入 300 億美元給第一共和銀行，其中美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、摩根大通 (JMP-US)、富國銀行 (WFC-US) 各自向第一共和銀行存入 50 億美元無擔保存款。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.23%，報 279.61

微軟週四 (16 日) 發表運用 GPT-4 的新 AI 工具，名為「Microsoft 365 Copilot」，將適用於 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 等高人氣微軟商業軟體。

微軟並未說明 Copilot 何時上線，也未提及定價，而是說「接下來幾個月，我們將把 Copilot 引入所有生產力 App—Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 、Viva、Power Platform 等。」

微軟並表示，正在「與一小部分客戶共同測試 Copilot」，以便改進模型，未透露具體哪些客戶參與測試。

聯邦快遞 (FDX-US) 上漲 9.78%，至 224.0 美元

聯邦快遞 (FedEx) 週四公布 2023 會計年度第三季 (2/28 止) 上調全年獲利預期，稱削減成本抵消各部門 (含 Express) 需求持續疲軟的衝擊。

聯邦快遞目前預估，2023 財年調整後每股獲利 (EPS) 14.60 美元至 15.20 美元之間，高於此前預測的 13.00 美元至 14.00 美元區間。根據 Refinitiv 調查的共識預期，華爾街此前預計聯邦快遞全年 EPS 13.56 美元。

每日關鍵經濟數據：

美國 2 月工業產出環比 0%，預期 0.2%，前值 0%

美國 2 月製造業產出環比 0.1%，預期 - 0.3%，前值 1%。



華爾街分析：

Bank J Safra Sarasin AG 首席經濟學家 Karsten Junius 認為，雖然預計不會爆發全面的金融危機，不能忽視潛在的動力，金融狀況很可能會進一步收緊並增加衰退風險。

因此，Junius 主張，對風險資產採取防禦性曝險，並對銀行業採取戰術上的謹慎立場，儘管從中長期來看，銀行業的建設性理由仍然完好無損。

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 表示，目前市場存在推拉效應。區域銀行業危機對經濟和市場是一個巨大的負面影響，但問題的關鍵仍在聯準會，在聯準會正式表態之前，投資者宜保持謹慎。