買就跌、賣就漲？三招避開人性弱點，擴大投資效益！

「為什麼當時沒有買！」

「這檔股票我之前明明研究過！」

「一買就跌，難道我被主力盯上了？」

「賣了就漲，又被洗下車了！」

「漲這麼多了還要追嗎？」

▌操作股票最忌預測走勢

散戶過度貼近市場，每天打開看盤軟體，各種美好的情節在腦中上演，人性總讓你忍不住去想今天的型態會迎來明天什麼樣的走勢，但歷史的教訓已經無數次告訴我們「股市永遠無法預測」，就算是股神巴菲特，也無法告訴你明天的多空漲跌。

常見散戶心態你也有嗎？

▌每一個動作都要有原因

「要賣嗎？要買嗎？」當你心中開始出現天人交戰的聲音，多麽渴望有人能夠告訴你答案，很可惜進出場就是一種心靈拷問，只有當你知道自己要什麼，才會有答案。首先問自己「為什麼要買或賣？」你看見什麼訊號了嗎？還是你覺得自己賺夠了？建議投資人可以記下每次買賣的原因和目標，當你心中有了問號，回頭去看，當初買或賣的原因是否還在，也許答案就清晰了。

▌你以為老生常談的投資心法，才是讓你成功賺錢的關鍵

很多典型的錯誤，不是因為知識不夠，而是難以抵抗的人性弱點！很多在股市走跳幾十年的老手，還是經常心態崩潰套得滿手、凹單不止，俗話說「會買的是徒弟，會賣的才是師父」，這也是為什麼同一檔股票有人能玩得風生水起，有的人卻永遠住在山上的套房，遵守投資紀律，可謂是說來容易，做起來難如登天。

如果有一套系統，能夠在每一個天人交戰的時刻，給你帶來決策的信心，而你也能依照操作紀律執行，雖然無法把把都贏，但也能做到大賺小賠，是否值得一試？

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