〈統一展望〉統一中控掌握對的產品及市場 拚每年營收成長8-12%爲目標

統一 (1216-TW)、統一實 (9907-TW)、統一中控及大統益(1232-TW) 今(17) 日舉行法說會，由董事長羅智先主持，羅智先對在中國大陸市場生產飲品及方便麵的統一中控訂下每年營收成長 8-12% 爲目標，對於市場傳出 5 年內統一中控將達成 500 億元人民幣營收目標，羅智先指出，達成此一目標越早越好。

統一中控 2022 年營收再創新高，達人民幣 282.57 億元，年增 12%。而飲品業務營收為人民幣 164.01 億元，年增 11.3%，方便麵食品業務營收人民幣 110.01 億元，成長 15.6%。

羅智先表示，統一中控在中國綠茶飲料經營 20 年，從 2016 首次突破 20 億人民幣，今年可望翻倍達 40 億人民幣。而綠茶產品營收今年可望翻倍，都證明這個產品是對，市場是對的，而接下來就是人的管理，中國市場很大的挑戰是人性管理，就像之前所說將鐵杵磨成繡花針，做好人才培育，而不是一直換鐵杵。

統一中控訂出人民幣 500 億元年營收目標，羅智先表示，主要考慮到 500 億人民幣營收規模可讓組織規模充分發揮，而希望達成時間越快越好。

同時，統一中控對於中國大陸的市場經營，除了在個人消費者之外，也切入家庭及餐飲供應鏈市場，此爲兩大重大突破，羅智先指出，統一中控在中國餐飲通路有是很大的突破，過去經營約 40 年，但都沒看到現在中國經營的成績，目前看到的亮點在於切入餐飲動供應鏈系統之後，將進一步帶動並有利於更多產品項的切入。