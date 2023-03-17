〈台幣〉美歐流動性危機暫解 收30.554元攀3周新高 周線終止連5貶

第一共和銀行獲得 11 家美國大型銀行聯合注資 300 億美元，流動性危機暫解，激勵美股強彈，台北股匯今 (17) 日連袂走揚，大盤終場大漲 231 點，外資回頭買超，新台幣兌美元匯率也升破 30.6 元關卡，終場升值 7.7 分，以 30.554 元作收，攀上 3 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 11.77 億美元。

新台幣周線終止連 5 貶，本周累計升值 2.94 角，升幅 0.95%。

本周金融市場風起雲湧，Silvergate Bank 及矽谷銀行 (SVB) 接連倒閉，震撼全球投資人，隨後瑞士信貸 (Credit Suisse)、第一共和銀行也傳出財務危機，但美國聯準會、瑞士央行等機構強力出手救援，以穩定市場信心，亞股今天止跌、展開強彈。

為了抑制高漲的通膨，歐洲央行 (ECB) 按原計畫升息 2 碼，美元指數應聲下挫，新台幣匯率今天以 30.59 元開盤後，一度升值逾 1 角，最高攻抵 30.53 元，湧現強勁的拋匯力道，終場升值 7.7 分，收在 30.554 元，為 2 月下旬以來高點，台北外匯市場成交值 7.7 億美元，元太外匯市場成交值 4.07 億美元。市場觀望氣氛偏濃，聚焦下周 Fed 利率決策會議結果。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，韓元升值 0.83%，人民幣也勁揚 0.52%，新加坡幣升值 0.4%，歐元升值 0.34%，新台幣升值 0.25%，日元小升 0.08%，越南盾則貶值 0.06%。

台股今天開高走高，台積電扮演多頭主帥，帶領電子軍團上攻，鋼鐵、塑化等傳產股也來助攻，加上金融股止血回穩，加權指數終場大漲 231.84 點，收在 15452.96 點，收復 5 日線。三大法人合計買超 125.4 億元，外資終止連續 3 個交易日賣超，回頭買超 109 億元。