長興2月虧轉盈 小金雞長廣明年中公發、登興櫃

合成樹脂大廠長興 (1717-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望後市，公司指出，第一季處於傳統淡季，但目前 2 月出貨表現佳，獲利也揮別 1 月的紅字、由虧轉盈，並預期小金雞長廣明年中可望公發、登錄興櫃。

長興提到，過往都會設定 5-10% 營運有機成長，今年將保持這樣的成長目標，只要成本維持一定水平，毛利就可望維持一定水準。

長興補充，期望中國下半年解封需求可望發酵，帶動今年營運優於去年，以復甦角度來看，今年傳統合成樹脂應用會復甦得較快，電子材料預期下半年較有機會。

長興表示，去年電子材料中真空壓膜機出貨營收約 30 幾億元上下，是公司電子材料重要獲利成長來源，至於今年，由於下游產業前景較不明朗，預計會有一些延後交機狀況，下半年則觀察 ABF 、電子市況表現。

長興旗下長廣主要負責真空壓模機出貨，公司表示，若進度如預期，長廣明年中旬可望公發、興櫃，送件則要等到明年底至 2025 年初。

長興也積極開發合成樹脂綠色材料，目前已開發出棕櫚果殼生質燃料、太陽能背板用塗層與膠黏劑、延長風力發電機的樹脂塗料，以及鋰電池感壓與用膠黏劑，目標這一系列綠色材料 5 年內營收比重將提高至 10%。

資本支出方面，長興表示，今、明年投資金額還是保持較高水準，公司解釋，主要為路竹廠特化新廠建置，路竹投資預計今年就會告一段落，而安徽合成樹脂新廠與長興蘇州電子研發大樓投資延續到明年，而電子材料塗佈線擴產則會到 2025 年。

長興表示，安徽合成樹脂廠第一期預計貢獻年增產能 6.8 萬噸，安徽廠預計 2025 年第一季啟用；路竹新廠生產光固化產品，年產能 1.2 萬噸，產能比重約 12%，預計路竹新廠今年中開始分階段投產。