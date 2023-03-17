〈康舒股臨會〉股東憂合併ABB短多長空 董座：兩公司互補性高將能發揮綜效

康舒 (6282-TW) 今 (17) 日召開股臨會通過修正公司章程與辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，董事長許介立強調， ABB 電源事業研發能力堅強，客戶、產品都能與康舒互補，更有機會進一步在研發上加強合作，此次併購將能發揮綜效。

康舒今年初宣布以總交易金額 5.05 億美元 (新台幣 153 億元) 現金收購美國 ABB 旗下電源轉換事業部門 (前身為 Lineage Power) 全數股權，公司預計最快今年中取得核准並完成交割，並開始認列營收。

不過，會中股東擔心 Lineage Power 併購案是否短多長空，董事長許介立認為，2019 年便開始研究 ABB 電源事業的併購以及該事業群財務數字，去年再度接觸後也重新審視該事業群輪廓，因此，對於這家公司內部、產品、對外在環境變化後的改變都有所了解。

許介立表示，美國市場經營不易，但 Lineage Power 已在北美經營 30 幾年，不只向電信商提供硬體，也包括售後服務，與客戶有長期關係，這也是康舒希望得到的業務領域。

然而，股東仍擔心 Lineage Power 經多手交易是否存在內部隱憂，許介立解釋，電源事業對於 GE、ABB 這些大集團而言，貢獻規模仍太小，加上 ABB 已開始向智慧城市、AI 機器人發展，電力業務已經不是經營主軸，去年發電業務已經賣給日立，電源部分康舒後續才有機會併購。

許介立強調，Lineage Power 雖然被賣來賣去，但過往一直都是獨立運作的公司，研發團隊也未被因為多次併購後流失，都有持續在做研發，整體公司 1500 人也很精簡、非常菁英化，研發能力非常強，康舒希望透過併購發揮綜效，將會花最大能力穩固它的研發能力。

許介立認為，Lineage Power 雖然也是電源企業，但客戶、產品與康舒重疊性少，但應用面卻非常有關，因此，5G、資料中心領域上康舒與 Lineage 的客戶可以互相流通，整體產品線合併後將會更完整，未來雙方在技術產品開發上也可望進一步合作。