倍力掛牌掀蜜月行情大漲逾15% 將拓越南、中國市場

資訊軟體整合服務商倍力 (6874-TW) 今 (14) 日以每股承銷價 44.88 元掛牌上櫃，早盤以 52.3 元開出，盤中守穩 50 元之上，漲幅在 15% 上下，倍力表示，自行研發的「智慧財務解決方案」與「碳管理平台 - 碳管家 CarbonKeeper」解決方案具高毛利和獨特競爭力，除了在國內市場營收持續成長，明年也將積極開拓中國和越南上市櫃公司客戶，可望為營運再添新動能。

據 MIC 預估，國內資訊服務暨軟體業年產值至 2024 年將以年複合成長率 10.1% 速度成長，達 4773 億元規模，其中，系統整合與資料處理占比更超過 60%。

倍力除了經銷代理包括 Oracle、SAP、Cisco、Quest 等全球頂尖品牌軟體產品，自行研發的「智慧財務解決方案」由於可滿足國內上市櫃業者符應主管機關公司治理 3.0，有效激勵客戶需求，持續貢獻整體營收和獲利動能。

另一方面，倍力提出「碳管理平台 - 碳管家 CarbonKeeper」解決方案，可令企業符合主管機關規範與國際供應鏈碳中和潛在客戶有效率進行組織碳盤查工作，並發展永續營運目標，目前已建立多家專業顧問合作夥伴共同推展市場商機，將於明年起貢獻營收。

展望後市，倍力表示，由於越南 2025 年將全面實施 VFRS 準則，看好已獲國內逾 250 家上市櫃公司客戶採用的「智慧財務解決方案」可望進一步在越南市場發展。

而倍力已開發完成中國適用的財務合併報表版本，目前獲 2 家中國上市公司客戶採用，由於中國有 3,000 多家上市櫃企業潛在客戶、且無類似技術性競品，樂觀看極具拓展潛力和龐大商機。