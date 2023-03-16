中揚光初見車用鏡頭及模具急單湧現 盼助Q2營運轉正

光學元件及模具廠中揚光 (6668-TW)去 (2022) 年營運仍陷虧損，但在市場消費性電子產品庫存逐步去化及車用光學需求增溫之下，目前光學元件模具及利基型車用、醫療光學元件上已見到急單陸續出現，有助第二季得以出現正向的營運表現，並擺脫虧損。

中揚光今 (16) 日公布最新財報，2022 年第四季在認列 1.22 億元資產減損影響之下，單季稅後虧損擴大爲 1.93 億元，2022 年第四季營收 2.7 億元，毛利 4.44%，季減 7.98 個百分點，較去年同期負毛利率爲優，稅後虧損擴大爲 1.93 億元，單季每股虧損 2.47 元。

中揚光 2022 年營收爲 12.05 億元，毛利率 5.6%，年減 12.45 個百分點，稅後後虧損 3.55 億元，每股虧損 4.53 元。

中揚光在第一季仍處景氣谷底，但目前在光學元件模具及利基型車用、醫療光學元件上已見到急單陸續湧現，公司也寄望景氣熱度持續翻揚，推升第二季得以出現正向的營運表現，並擺脫虧損。同時，配合營運的轉佳，中揚光也評估進行市場的籌資案。

同時，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在今年底完成設備的移入，2024 年將正式貢獻產能。