3/25起開放小三通客運中轉 國人、陸配皆可搭乘

清明連假將至，陸委會今 (16) 日宣布，自 3 月 25 日起開放「小三通」客運中轉，擴大至國人及陸配等均可搭乘及中轉，不過，陸籍人士若是依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定申請入出境許可，則不得中轉台灣本島。

陸委會上周先是宣布自 10 日起恢復兩岸 10 個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。而瀋陽、無錫、海口、長沙等 13 個航點，因尚無條件恢復定期航班，暫規劃採申請包機方式。

陸委會表示，在疫情風險可控下，政府逐步恢復兩岸人民之間健康有序交流，「金馬地區民眾春節交通專案」常態化實施以來，運作順利，為進一步鞏固推動小三通客運常態化奠定基礎。

據陸委會統計，自 2 月 7 日至 3 月 9 日，金門小三通客運，合計載運 5869 人次，馬祖小三通客運，合計載運 658 人次。因應國人清明節往返兩岸需求，政府開放小三通客運中轉，以利國人旅運安排。

航班安排方面，金廈航線由每日至多 1 班，調增為每日至多 6 班；金泉航線由每週至多 2 班，調增為每週至多 3 班；馬祖航線福澳 - 琅岐及白沙 - 黃岐航線，由每週合計至多 4 班，調增為每週至多 14 班。至於航班排班，陸委會表示，本於對等原則，由雙方航商輪流開航。

有關臨時加班船機制，陸委會說明，因應節假日或連續假日及特殊情況之旅運需求，可由業者報航政機關同意後，臨時機動加開航班，但以 1 班為限，且該加班船不受前開航班額度限制。

而澎湖無固定航班，可依需求以包船專案方式向航政機關提出申請，搭乘旅客身分仍比照金馬航班規定辦理。

陸委會表示，有關陸籍人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後兩岸人員健康、有序交流之恢復，政府正持續依疫情發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流。