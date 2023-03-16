星宇行銷出新招！攜手道奇隊、快艇隊扎根洛杉磯市場

星宇航空 (2646-TW) 今 (16) 日宣布，與美國職棒大聯盟 MLB 洛杉磯道奇隊和美國職籃 NBA 洛杉磯快艇隊展開合作，星宇表示，與洛杉磯兩支最受歡迎的球隊簽約，成為道奇隊 2023 年和快艇隊本季、以及 2023-2024 球季的航空合作夥伴，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，進而扎根洛杉磯市場。

星宇執行長翟健華表示，作為新踏入美國市場的航空公司，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊和洛杉磯道奇隊達成合作，此創舉不僅能拉近亞洲球迷和兩支人氣球隊的距離，也可讓廣大的球迷們認識台灣在地優質品牌。

星宇同時宣布，自 6 月 1 日起，台北 - 洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。

星宇更規劃，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，將限量贈送道奇隊主場例行賽球票。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長 Scott Sonnenberg 表示，快艇隊非常榮幸與星宇合作，可幫助全世界的快艇迷們抵達洛杉磯。

洛杉磯道奇隊全球夥伴關係資深副總 Corey Norkin 表示，非常歡迎星宇加入道奇的大家庭，也十分期待星宇的台北 - 洛杉磯新航線。

道奇隊和台灣的淵源可追溯至 2002 年，曾簽下台灣首位登上大聯盟的選手，很高興且榮幸在多年後能首次與台灣航空公司合作，使全球道奇迷可搭乘星宇到洛杉磯體驗道奇球場的魅力。

星宇台北 - 洛杉磯航線訂於 4 月 26 日開航，將以全新 Airbus 廣體客機 A350 執飛，全艙等共 306 個座位，包括頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個和 240 個經濟艙座位，開航初期一周 5 班，並將於 6 月起增班為每日飛航。