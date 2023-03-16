盤中速報 - 六角(2732)急跌-2.01%報171.0元，成交558張

六角(2732-TW)近5分K跌速2.01%，16日09:23報171.0元，成交558張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價下跌0.28%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數下跌6.68%。櫃買指數下跌3.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+318 張
- 外資買賣超：+257 張
- 投信買賣超：+338 張
- 自營商買賣超：-277 張
- 融資增減：-48 張
- 融券增減：-31 張
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投組標的成分
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