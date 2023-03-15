臺慶科擬以每股58元收購鈺邦28%股權 溢價近14%

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (15) 日召開重訊記者會，宣布將以每股 58 元，收購鈺邦 (6449-TW) 最多 2500 萬股或 28.1% 股權，交易總金額 1.45 億元，以鈺邦今日收盤價 50.9 元估算，溢價幅度近 14%。

臺慶科表示，將自 3 月 17 日至 4 月 6 日止公開收購鈺邦，最高收購數量 2500 萬股，最低收購數量則為 1700 萬股或約 19.11% 股權，若應賣股權數量達最低收購數量，公開收購即為成就。

臺慶科說明，與鈺邦產品均屬被動元件產業，產品與主動元件搭配來達成電子迴路的各項功能，此次投資除了可以認列合理的投資收益外，中長期希望能藉此尋求雙方進一步的策略性合作。

據了解，臺慶科產品包括鎳鋅鐵芯、積層晶片電感及磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及網路變壓器，應用在電腦、消費型電子、手機、網通、電源管理、安防、車用電子等市場，公司近年積極布局資料中心、雲端運算、伺服器、IoT、工控、車用、電動車等高階市場發展。

鈺邦則以導電高分子材料為核心技術，生產超小型、耐高溫、長壽命、低阻抗電解電容器產品並配合客戶研發製造導電性高分子固態電容、晶片型電容，產品應用主要專注於筆電、伺服器、HPC、電源供應器及網通等。