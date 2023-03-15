正基擴大非消費性客戶比重 拓展智能醫療、電動車領域

正基 (6546-TW) 去 (2022) 年受客戶庫存調整影響，下半年表現疲弱，展望今年，公司認為，消費性產品整體仍處於庫存調整階段，公司持續擴大非消費性客戶比重，除了工業電腦、醫療、工控無線通訊模組持續出貨外，已開拓智能醫療、電動車業務。

正基表示，目前消費性電子客戶持續庫存去化，影響去年表現，以旗下品牌 AMPAK AIoT 無線網通模組產品的應用別來看，消費性及非消費性客戶營收比重分別達 80%、20%，去年便持續擴大非消費性客戶比重，去年工業電腦、醫療這類利基型客戶營收比重以自前年的 17% 增加至 20%。

正基董事會決議通過去年盈餘分配案，每股擬配 6.5 元現金股利，股利配發率 84%，以今日收盤價 80.60 元計算，殖利率 8.06%。

正基去年第四季營收 5.11 億元，季減 41.7%、年減 50.4%，敖利率 20.11%，季減 4.7 個百分點、年減 1.6 個百分點，營益率 9.02%，季減 6.69 個百分點、年減 5.6 個百分點，稅後純益 1840.5 萬元，季減 88.5%、年減 85%，每股純益 0.2 元。

正基去年全年營收 35.05 億元，年增 3.37%，毛利率 22.9%，年增 0.5 個百分點，營益率 14.37%，年減 0.3 個百分點，稅後純益 4.96 億元，年增 21.6%，每股純益 7.77 元。