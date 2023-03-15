中國解封需求恢復 華夏估今年市況逐步向上

華夏 (1305-TW) 今 (15) 日召開法說會，副董事長林漢福表示，PVC 價格去 (2022) 年 11 月中下旬後，已連三個月回升，加上中國解封後市場預期需求可望好轉，可確信後續產業趨勢可逐步向上。

華夏表示，去年 11 月受惠印度需求動能開出，帶動 PVC 價格連月上漲迄今，隨著中國解封後釋出更多經濟政策，當地需求正持續改善，預期今年中國 PVC 需求將比去年更樂觀。

至於本季市況，中國市況正逐步改善，印度 PVC 業者近期因 VCM 供應不足而減產，可望向亞洲市場補足 PVC 供應缺口，孟加拉 PVC 買家也正釋出新訂單支應旺季需求；另外，美國內陸物流、出口配套未完全改善，貿易商本季持續向亞洲採購 PVC。

供給方面，華夏認為，中國春節至今，煤、電石價格下跌，有助電石法 PVC 降低虧損，推動 PVC 開工率提高置 78%，台、日韓廠也持續提高開工率，將帶動第一季 PVC 供需維持平衡。

林漢福表示，去年 PVC 價格一度連跌 8 個月，加上原料 EDC 儲量空間不足，導致庫存價格受市場波動巨大，衝擊華夏去年表現，創 2012 年來首度轉虧，不過，隨著 6 座 EDC/VCM 原料儲存槽將於 4 月啟用試運轉，新增容量達 7.5 萬噸，將可降低 EDC 的困境。