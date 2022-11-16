PVC供需釋好消息 華夏估Q4行情可望落底反彈

PVC 廠華夏 (1305-TW) 今 (16) 日召開法說，展望後市，執行副總胡吉宏表示，供給、需求面紛紛釋出好消息，看好第四季 PVC 市場可望落底反彈，帶動營運好轉。

胡吉宏指出，中國 PVC 同業已不堪大幅虧損而減產，近期當地開工率下滑至 65%，且台、日、韓及東南亞廠商也開始降低 VCM、PVC 產出，預計目前 PVC 市場高庫存狀況可望在明年農曆年前提前看到緩解曙光。

需求方面，胡吉宏認為，中國二十大會議後清零政策逐步鬆綁，加上近期當地房市配套措施出台，可望帶動中國 PVC 需求，加上南亞等地需求穩健，預計 PVC 行情可望落底向上。

胡吉宏也提出第四季內需、外銷兩大轉機，內需將擴大國內布局機場航站、地下汙水系統、自來水廠管路更新等公共工程；外銷方面，由於運費下跌外銷優勢顯現，將擴大遠洋產品銷售力道，瞄準歐美、中東等國家擴大膠布出貨。

華夏第三季營收 39.83 億元，季減 17.6%、年減 28.2%，毛利率 -14.6%，較前季、去年同期盈轉虧，營益率 -24.4%，較前季惡化，較去年同期盈轉虧，稅後虧損 6.8 億元，較前季惡化，較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.17 元。

華夏解釋，第三季供給端持續去化庫存，加上需求受大環境影響仍保持壓抑，導致 PVC 行情逐月下滑，使公司營運受波及。