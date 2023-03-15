基金開箱文》美盛基礎建設，對抗通膨的神器？

基礎建設的投資主題百百種，除了常見的公用事業、運輸、通訊及能源之外，還有許多因應國家政策、淨零轉型而發展的新興投資機會。富蘭克林集團有一檔專門投資基礎建設主題趨勢的美盛凱利基礎建設價值基金，來看看這檔基金的投資策略有什麼不一樣？值得投資嗎？

1. 什麼是基礎建設基金？

隨著各個國家、城市的演進，基礎建設投資涵蓋的範圍越來越廣、投資機會也越來越多。加上近期市場修正，基礎建設基金再次受到投資人的青睞，但到底什麼是基礎建設投資？基礎建設基金有什麼特性嗎？

基礎建設提供社會日常生活所必需，不論是成熟國家或是已開發國家都需要基礎建設才能維持社會運作。在基礎建設的項目中，除了醫院、學校、住房以及水、電、瓦斯、電線或下水道等基礎設施之外，還有使用者付費的鐵路、道路、港口、機場以及獲利性質更強的再生能源、物流、探勘等資產，也屬於基礎建設的一環。

而基礎建設的企業獲利大多與政府法令規範有關，因此資產需求相對穩定、現金流穩定度較高，也具有獨特的通膨轉嫁能力，且防禦性質優於其他風險性資產。也因此在高通膨以及市場修正的時期，基礎建設基金更能受到投資人的關注。

2. 攻守兼備的佈局

在區域分佈與投資配置方面，從下方第一張圖可以看到，相較於投資區域偏重亞太地區的同類基金，美盛基礎建設更聚焦在美國、歐洲等已開發國家，並將超過五成的資產投入在受景氣循環影響更小的公用事業，打造更穩健的獲利來源，充分發揮其防禦特性。從下方第二張圖也可以看到，這檔基金目前佈局在電力、供水及瓦斯等防禦型資產的占比超過五成；加上近三成與景氣連動的鐵路、道路、機場等產業；以及近兩成的能源、通訊等新興趨勢產業，目標打造攻守兼備的投資組合。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/2/28，以美元計算，基金為美盛凱利基礎建設價值基金，基金成立日為 2016/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，「鉅亨買基金」整理，資料日期截至 2023/1/31，以美元計算，基金為美盛凱利基礎建設價值基金，基金成立日為 2016/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 投資成效更高

從前段可得知，相比於同類基金，美盛基礎建設的選股策略偏重更穩健的投資題材以及已開發國家，但基金的表現是否也相對穩健呢？如果從基金的波動度來比較（波動度以標準差衡量），這檔基金近五年的波動度都比同類平均來的小，確實比同類基金提供更高的韌性。如果從夏普值來看，從下圖可以發現，這檔基金近 1、2、3、5 年的夏普值皆優於同類平均。可看出此基金在承受相同的波動度之下，能夠得到更高的報酬，投資效率勝於同類基金，CP 值更高。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/2/28，以美元計算。同類為理柏環球分類中基礎設施之主級別基金，基金為美盛凱利基礎建設價值基金，基金成立日為 2016/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

掌握基礎建設商機，抵禦景氣波動循環

基礎建設大多與國家政策有關，與景氣循環的相關性較低，且具有優於其他資產的通膨轉嫁能力，獲利來源相對穩定，可納入投資組合來分散風險。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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