盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價大漲至516.0元，漲幅達7.05%

矽力-KY(6415-TW)15日09:31股價上漲34元，報516.0元，漲幅7.05%，成交1,729張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價下跌18.31%，台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,302 張
  • 外資買賣超：-2,118 張
  • 投信買賣超：-216 張
  • 自營商買賣超：+32 張
  • 融資增減：+439 張
  • 融券增減：-38 張

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