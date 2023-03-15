盤中速報 - 東森(2614)股價殺至跌停，跌停價19.85元，成交8,216張

東森(2614-TW)15日09:31下跌2.2元，股價跌停報19.85元，委買1,536張、委賣40張，成交8,216張。
主要業務為穀倉。網路媒體事業。貿易零售事業。所屬產業為其他業，相關其他類指數近5日下跌4.01%。
東森(2614-TW)近5日股價下跌5.57%，台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-906 張
- 外資買賣超：-907 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+62 張
- 融券增減：+9 張
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