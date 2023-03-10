盤中速報 - 光頡(3624)股價急跌至67.7元，跌幅達7.01%

光頡(3624-TW)10日12:57股價下跌5.1元，報67.7元，跌幅7.01%，成交19,268張。
光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。
近5日股價上漲27.5%，櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,892 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：+2,004 張
- 自營商買賣超：+382 張
- 融資增減：-906 張
- 融券增減：+580 張
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