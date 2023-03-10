盤中速報 - 光頡(3624)急跌-2.35%報70.4元，成交5,887張

光頡(3624-TW)近5分K跌速2.35%，10日09:16報70.4元，成交5,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲27.5%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.47%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,892 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：+2,004 張
- 自營商買賣超：+382 張
- 融資增減：-906 張
- 融券增減：+580 張
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AI優化後報酬率
+29.05%
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原投組報酬率
+20.05%
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投組標的成分
40%
4977
20%
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20%
2413
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