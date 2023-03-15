漲價近40倍，還要再漲？迪士尼CEO終於承認：激進了

「所有人都在催著你長大，而迪士尼還在守護你的童心。」常常有迪士尼 (DIS-US) 玩家在社交平台上這樣說。但「守護你的童心」這件事正在漲價。

在最近舉行的摩根士丹利技術、媒體暨電信會議上，迪士尼執行長 Robert Iger 說：「出於對增加利潤的熱情，我們的某些定價可能有點激進了。」Iger 表示，希望透過減少人群改善賓客體驗。

1971 年迪士尼魔法王國單張門票價格為 3.5 美元，經通膨調整後，當時票價相當於現在的 25.6 美元。經過多年發展，現在奧蘭多迪士尼世界一張單日門票的價格介於 109 美元到 159 美元，躍增 3,871%。

也就是說，在過去的 50 年間，迪士尼世界和迪士尼主題公園的門票價格攀升近 40 倍。

值得注意的是，Iger 暗示可能進一步調漲迪士尼主題公園門票價格。

佛羅里達州旅行社 Magic Guides 的數據顯示，今年一家四口到迪士尼世界的典型家庭度假費用約為 5,240 美元。對許多美國人來說，迪士尼之旅是一種遙不可及的奢侈。

在中國，上海迪士尼已宣布 6 月 23 日起第四次漲價，「常規日」門票價格從人民幣 435 元調整為 475 元，「特別常規日」門票價格從 545 元調整為 599 元，「高峰日」門票價格從 659 元漲到 719 元；「特別高峰日」門票價格從 769 元漲到 799 元，涵蓋部分中國法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。相當於「常規日」、「特別常規日」、「高峰日」的門票價格漲幅為 9%，而「特別高峰日」門票價格的漲幅為 4%。

儘管如此，上海迪士尼樂園的基礎票價仍是全球迪士尼六大樂園中最低。

對於票價不斷上漲，有網友表示，門票真的太貴了，還有網友吐槽，就這個票價，一個遊樂設施還要排隊 90 分鐘。

如今，主題樂園成為迪士尼旗下最賺錢的業務。今年第 1 季，迪士尼全球公園和體驗部門較去年同期激增 21% 至 87 億美元，且美國國內主題公園業務的營業利潤率高達 35%。

但迪士尼仍沒解決自身問題。

與 2020 年相比，2021 年美國本土迪士尼公園的遊客人數減少 17%，人均消費卻大幅增長。當地遊客反映，與新冠肺炎疫情前相比，迪士尼公園門票價格變高，服務、餐飲品質卻未提升，整體體驗變差。

網站 Time2play 的一項研究調查 1,927 名「迪士尼樂園愛好者」，68.3% 受訪者說，票價上漲讓他們覺得樂園已經「失去了魔力」。多達 92.6% 的人認為，高昂票價讓普通家庭「負擔不起」迪士尼度假之旅。

從迪士尼去年第 4 季財報來看，營收為 201.5 億美元，較一年前成長 9%，低於此市場預期的 211.5 億美元；淨利潤為 1.62 億美元，增長 1%；經調整每股盈餘為 0.3 美元，下降 19%，低於市場預期的 0.51 美元。由此看，迪士尼的營收和利潤都不如市場預期。