〈能源盤後〉SVB倒閉引發經濟衰退擔憂 原油收低

由於矽谷銀行 (SVB) 倒閉，引發潛在經濟衰退的擔憂情緒，原油期貨價格周一 (13 日) 收低。

SVB 上周五倒閉，紐約監管機構周日接著關閉加密貨幣銀行 Signature Bank，防止銀行危機蔓延。聯邦監管機構周日採取行動，讓銀行的存款人成為整體，同時支持其他地區銀行的存款，避免其他機構出現擠兌潮。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.88 美元或 2.5%，收於每桶 74.80 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.01 美元或 2.4%，​​收每桶 80.77 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.5914 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.7615 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格大漲 7.2%，收每百萬 Btu 2.606 美元。

市場驅動力

監管機構周日為 SVB 和 Signature Bank 的所有存款提供擔保，而美國聯準會 (Fed) 宣布新機制，旨在確保所有銀行的客戶試圖躲避銀行擠兌時，能取得其存款。

然而，市場依舊不安，投資者不斷湧向公債和黃金等避險資產，同時迴避其他大宗商品。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「能源交易商沒有料到美國第 16 大銀行的倒閉會引發大規模避險浪潮，這會讓 Brent 原油跌破每桶 80 美元的水準。」

「債市的混亂也令大宗商品承壓，原油近期會呈現搭雲霄飛車般的震盪走勢，因為周二的通膨報告可能顛覆公債漲勢。」

然而，ING 分析師在報告中指出，中國強勁購買的消息可能縮限原油下行空間。中國購買力道強勁，與 Brent 原油和杜拜原油之間的價差縮小有關。

「這點有道理，在中國去年底放寬清零政策後，預計不僅是中國，而是整個亞洲的需求都會復甦。」他們寫道。