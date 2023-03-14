台泥旗下能元科技攜手國輻中心 啟動次世代高效鋰電池開發

台泥 (1101-TW) 宣布，旗下三元鋰電池廠能元科技與國家同步輻射研究中心合作，針對次世代高效能鋰離子電池深化研發，領先業界將觀測尺度由微米一舉跨入奈米等級，正式揭示高階鋰離子電池開發邁入半導體等級。

雙方將透過國輻中心具世界等級的同步加速器光源與同步輻射臨場分析技術，加速次世代高功率鋰電池運作機制及材料優化的開發能力；且在國輻中心協助下，甚至讓能元科技研說服 NASA 來台取經，共同展開航空鋰電池研發。

能元科技總經理薛人禎指出，國輻中心的臨場分析能力，對電池正負極材料能具體掌握到奈米等級，能準確衡量材料特性，進而發揮最高效能或提供材料優化之量化指標，為次世代高效能電池研發的推展開啟了微觀之眼。

薛人禎強調，鋰電池應用在全球電動車市占率迅速提升，許多歐美廠商載具電動化進程更已推進到航空領域。因此，對電池的性能期待已經更聚焦於如何更有效率使用電能，以及削減用戶與航管機構對電池安全的疑慮。

能元科技是美國航空公司 Archer Aviation 及英國 Vertical Aerospace 等先進空中電動飛行器製造商選用的獨家電池供應商。多家 eVTOL 客戶並已獲准於 2024 年巴黎奧運期間示範運行。